Бывший владелец имущества пермского судозавода ликвидируется

ООО «ВСК» было создано в 2006 году акционерами бывшего «Сильвинита», которые приобрели контроль над активами судозавода «Кама». «Сильвинит» планировал строить на пермском судозаводе сухогрузы для перевозки калия. После продажи «Сильвинита» в 2011 году ВСК остался у «Минерал групп», программа строительства сухогрузов была свернута.