Территорию Уралмашзавода застроят кварталами в стиле соцгорода

На территории нынешнего завода появится три квартала на 44 тысячи жителей, три школы, 12 детских садов, две поликлиники, детская школа искусств, колледж, три детско-юношеские школы, два ФОКа с бассейнами. Здесь создадут 30 тысяч рабочих мест.