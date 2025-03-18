Территорию Уралмашзавода застроят кварталами в стиле соцгорода

«УГМК-Застройщик» представил план освоения территории Уралмашзавода, где появятся современные жилые кварталы. Речь идет о территории в границах улиц Донбасской — Машиностроителей и проспекта Космонавтов. Об этом пишет ЕАН.
Архитектурная композиция новых кварталов сохранит планировки соцгорода с диагональной сеткой улиц и небольшими кварталами размером 290 на 250 метров. Именно в такой концепции застраивался в ХХ столетии Уралмаш.
— Территория кузнечно-прессовочного цеха превратится в уникальный культурный объект с прогулочной зоной вокруг, — рассказывают в компании застройщика.
На территории нынешнего завода появится три квартала на 44 тысячи жителей, три школы, 12 детских садов, две поликлиники, детская школа искусств, колледж, три детско-юношеские школы, два ФОКа с бассейнами. Здесь создадут 30 тысяч рабочих мест.