«Примводоканал» оказался под прицелом прокуратуры из-за зловонного потопа на Набережной

По информации ведомства, непринятие надлежащих мер по устранению утечек канализационных стоков с 15 по 18 марта 2025 года из-за повреждения канализационной сети привело к вмешательству со стороны надзорного органа. Прокуратура внесла директору КГУП «Приморский водоканал» представление об устранении нарушений законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Надзорное ведомство контролирует проведение ремонтных работ, а также фактическое устранение последствий порыва.