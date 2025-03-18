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«Примводоканал» оказался под прицелом прокуратуры из-за зловонного потопа на Набережной

Ремонтные работы на участке поставлены на контроль.

Источник: PrimaMedia.ru

Прокуратура заинтересовалась аварией на сетях водоотведения в районе напорного коллектора по улице Батарейная во Владивостоке. Зловонные потоки затопили проезжую часть в районе Набережной Спортивной гавани, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.

По информации ведомства, непринятие надлежащих мер по устранению утечек канализационных стоков с 15 по 18 марта 2025 года из-за повреждения канализационной сети привело к вмешательству со стороны надзорного органа. Прокуратура внесла директору КГУП «Приморский водоканал» представление об устранении нарушений законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Надзорное ведомство контролирует проведение ремонтных работ, а также фактическое устранение последствий порыва.

Напомним, коммунальная авария возле будущего филиала центра «Россия» во Владивостоке произошла ещё в воскресенье, 16 марта. Очевидцы отметили, что в воздухе стоит специфический запах. Пешеходы были вынуждены перепрыгивать через зловонные потоки, а проезжая часть улицы Батарейной, вдоль здания бывшего океанариума, оказалась затоплена сточными водами.