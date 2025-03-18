Казахстан и Япония будут готовить кадры для ядерной энергетики

Об этом договорились главы МИД двух стран — Мурат Нуртлеу и Такеши Ивая. В Токио они также достигли договоренности взаимодействовать в сфере обеспечения безопасности ядерных объектов.
Нуртлеу подчеркнул значимость дальнейшего продвижения Диалога «Центральная Азия + Япония» как важной платформы для обсуждения ключевых вопросов сотрудничества.
Также глава МИД Казахстана выразил благодарность японской стороне за поддержку и соавторство резолюции Казахстана о создании Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана.
Казахстан планирует принять активное участие в ЭКСПО-2025 в Осаке. Помимо этого, был подписан план действий между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Японии на 2025−2026 годы.
Вопрос развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также реализацию совместных проектов в сфере декарбонизации Нуртлеу обсуждал с другими японскими чиновниками.
Подчеркнута важная координирующая роль Совместной комиссии межправительственного и частного секторов Казахстана и Японии по экономическому сотрудничеству, заседание которой было предложено провести в текущем году в Астане.
А еще стороны выразили высокий обоюдный интерес для сотрудничества в области критических металлов, транспорта и логистики.
Япония входит в десятку крупнейших иностранных инвесторов Казахстана, суммарный объем инвестиций с 1993 года составил 8 миллиардов долларов США. В 2024 году двусторонний товарооборот достиг почти 2 миллиардов, а в Казахстане успешно работают около 60 японских компаний.