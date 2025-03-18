Переход от кондукторов к валидаторам в транспорте на Урале займет до 10 лет

Он также сообщил, что после перехода на брутто-контракты транспорт стал чаще ездить в непиковые часы, а соблюдение расписания будет доведено до 98−99%, как это произошло благодаря аналогичной реформе в Перми, Тюмени и Челябинске. Кроме того, к 2030 году в Свердловской области с привлечением средств из федерального бюджета собираются обновить 85% автопарка — 1,7 тыс. единиц. «Разработан федеральный проект “Инфраструктура для жизни”. Введен новый показатель — увеличение доли подвижного состава автобусов в нормативном состоянии до 85%. Автобусы живут семь лет, трамваи чуть побольше, троллейбусы тоже шесть-семь лет. Их обновлять надо постоянно», — отметил и. о. замминистра.