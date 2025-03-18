Свыше 200 новых школ построят в Казахстане в 2025 году

Беспрецендентные меры, принятые государством, позволили существенно сократить вопрос переуплотненности и трехсменного обучения. Сегодня почти 3 тысячи школ работают в одну смену, а более 4,9 тысяч — в две смены. В 2025 году планируется построить еще 200 новых школ почти на 300 тысяч ученических мест.