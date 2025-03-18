Свыше 200 новых школ построят в Казахстане в 2025 году

Объекты образования возводятся в рамках Нацпроекта «Комфортная школа», в стране появится 460 тысяч ученических мест.
К примеру, в 2024 году введено в эксплуатацию 105 школ нового формата, более 40% из которых расположены в сельской местности. И до конца 2025 года планируется завершить строительство еще 112 комфортных школ.
За последние три года была обновлена материально-техническая база более чем 4 тысяч школ, еще в более чем 2 тысячах установлены современные кабинеты робототехники, химии, биологии, физики и STEM-дисциплин.
Беспрецендентные меры, принятые государством, позволили существенно сократить вопрос переуплотненности и трехсменного обучения. Сегодня почти 3 тысячи школ работают в одну смену, а более 4,9 тысяч — в две смены. В 2025 году планируется построить еще 200 новых школ почти на 300 тысяч ученических мест.
Следующим шагом станет приведение школьной инфраструктуры в единый современный формат. Для этого по поручению Главы государства проведут комплексную реновацию почти 1300 школ, включая 900 на селе.
Этот проект рассчитан на три года и реализуется по девяти ключевым направлениям. В рамках работ запланированы замена кровли, обновление фасадов и окон, капитальный ремонт инженерных коммуникаций — электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции. Также будет проведено благоустройство и озеленение школьных территорий.