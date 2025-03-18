Жители Самары пожаловались Бастрыкину на состояние домов на улице Авроры

Жители Самары жалуются, что на улице Авроры у домов рушится фасад, осыпается штукатурка и кирпичная кладка, детские площадки во дворах — аварийные, возле домов хранится строительный мусор и нет асфальта. Информацию об этом распространили в соцсетях, и на нее обратили внимание в СК России.