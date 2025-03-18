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Жители Самары пожаловались Бастрыкину на состояние домов на улице Авроры

В Самаре завели уголовное дело о халатности из-за состояния домов и дворов на улице Авроры.

Источник: Комсомольская правда

Жители Самары жалуются, что на улице Авроры у домов рушится фасад, осыпается штукатурка и кирпичная кладка, детские площадки во дворах — аварийные, возле домов хранится строительный мусор и нет асфальта. Информацию об этом распространили в соцсетях, и на нее обратили внимание в СК России.

— В СК Самарской области по данному факту завели уголовное дело, — прокомментировала пресс-служба ведомства.

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании этого дела и обстоятельствах, которые получится выяснить, с учетом материалов, которые распространили в соцсетях.