В Екатеринбурге благоустроят парк 50-летия ВЛКСМ

Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. Планируется, что работу будут завершены к 1 ноября 2027 года.
Объект стал победителем выиграло голосования федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», проходившего среди горожан. Общая площадь зеленой зоны составляет 14,3 гектара, 108 тысяч из них будут занимать газоны. В ходе работ по благоустройству в парке обустроят 9,7 тысячи квадратных метров асфальтовых дорожек, а также 6,9 тысячи с резиновым и 4 тысячи — с песчаным покрытием.
В парке появится более десятка функциональных зон: 4 входные группы; 5 детских зон для детей от 3 до 7 и от 7 до 12 лет; площадка с уличными тренажерами; зона для воркаута; площадки для игры в теннис и баскетбол; пространство для выгула собак.
Находящийся на территории водоем очистят от водорослей и шлака. Общая площадь очистительных работ составит 5,7 тысячи квадратных метров, из них — около 1,4 тысячи кубометров акватории. А 2,8 тысячи квадратных метров берега будут укреплены бутовым камнем. Также на берегу появится смотровая площадка.
Также в парке высадят 689 деревьев и 568 кустарниками. Вокруг зеленой зоны будет проложена беговая дорожка. Появятся 2 туалета, 30 камер наблюдения и сеть освещения протяженностью 6,7 тысячи метров.
Как ранее сообщалось, администрация Екатеринбурга и министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области подписали соглашение по благоустройству парка 50-летия ВЛКСМ. На благоустройство парка потребуется около 300 млн рублей. На первом этапе из городского бюджета выделят 75 млн рублей, из областного и федерального — 52,3 млн рублей.