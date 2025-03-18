В Екатеринбурге благоустроят парк 50-летия ВЛКСМ

В парке появится более десятка функциональных зон: 4 входные группы; 5 детских зон для детей от 3 до 7 и от 7 до 12 лет; площадка с уличными тренажерами; зона для воркаута; площадки для игры в теннис и баскетбол; пространство для выгула собак.