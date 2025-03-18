Каботаж, перегрузка и евролимиты: что нового у грузоперевозчиков в Беларуси

Законодательство этой страны запрещает перевозки иностранными фурами перецепленных или перегруженных грузов по своей территории, если это не перевозчик страны назначения или страны отправления товара. Но в 2022 году после того, как вступил ряд санкций ЕС против России и Беларуси, этот запрет был снят. После чего он периодически возобновлялся, а затем отменялся снова. Действие последнего разрешения истекло с завершением 2024 года. Принятие нового затянулось до февраля.