Каботаж, перегрузка и евролимиты: что нового у грузоперевозчиков в Беларуси

Минувшая зима отметилась целым рядом важных событий в сфере грузоперевозок. Литва и Латвия ввели лимиты на топливо для «неевросоюзовских» фур, заработал безвиз с Россией, который положительно отразился на водителях-иностранцах, а в Союзном государстве стали применять навигационные пломбы. А еще стали известны подробности по каботажным перевозкам из Беларуси в Россию.
Об этом и многом другом Sputnik поговорил с директором компании представителя «Биржи грузоперевозок ATI.SU в Беларуси» Татьяной Солдатенко.
Россия определила правила каботажа, но не все
За минувшую зиму было принято несколько решений, которые повлияют на работу белорусских грузоперевозчиков с Россией в этом году. Самое значительное из них связано с каботажем.
Напомним: каботаж — это автомобильные перевозки от погрузки до выгрузки в пределах какой-либо одной страны, которые выполняет компания из другого государства. В России автокаботаж был под запретом, но с 1 марта 2025 года перевозчикам из стран ЕАЭС предоставили доступ к российскому внутреннему рынку.
До конца непонятно, как будет строиться работа в этой части. Пока же Россия определила условия, которые необходимо соблюдать перевозчикам:
- каботажная перевозка может выполняться только после завершения международной;
- позволено сделать не более трех последовательных рейсов между пунктами на территории России;
- между датами первой разгрузки в ходе завершения международной перевозки и последней в ходе каботажной не должно пройти больше 7 календарных дней;
- перевозчик обязан получить разрешения от Ространснадзора на каждую каботажную перевозку: через оформление заявки в электронном виде с приложенным перечнем необходимых документов, включая международную товарно-транспортную накладную.
Неясный момент заключается в том, что постановление правительства России, разрешающее каботажные грузоперевозки, действует с 1 марта 2025 года. Однако приказ Минтранса РФ, регулирующий порядок каботажных перевозок, вступает в силу только 1 сентября.
То есть официально утвержденных правил каботажных перевозок, как и точного перечня документов, необходимых для их регистрации, нет. Поэтому предполагается, что до осени каботажные перевозки будут работать в тестовом режиме.
Сейчас при организации каботажных перевозок компании могут опираться на положения приказа Минтранса, в котором прописан перечень документов и порядок обращения в Ространснадзор.
Союзная навигация
В январе принято несколько решений, нацеленных на либерализацию рынка с Россией. Ключевое: между странами, наконец, заработало соглашение о взаимном признании виз. Водители из стран СНГ, Ирана, Китая и Турции теперь могут пересекать границу через любой контрольный пункт, а не только через «Лобок», как это было раньше.
С начала 2025 года упрощены и правила перевозки леса и продукции деревообработки. Отныне белорусские автомобили, везущие такие грузы в Россию, не нужно оснащать устройствами ГЛОНАСС. Однако такая необходимость по-прежнему остается в случае, если лесоматериалы и продукцию деревообработки везут транзитом через территорию России за пределы ЕАЭС.
Для белорусов же, которые перевозят по территории России табачную и алкогольную продукцию, одежду, обувь, электронику, сотовые телефоны, мониторы и ряд других товаров, введено новое обязательство. С 27 января они должны использовать навигационные пломбы, которые раньше применялись на грузовом автотранспорте только при перевозках по Беларуси.
С перегрузкой и перецепкой
В феврале Казахстан наконец возобновил разрешение для компаний из ЕАЭС на выполнение перевозок с перецепкой/перегрузкой. Срок действия — до 1 января 2026 года.
Законодательство этой страны запрещает перевозки иностранными фурами перецепленных или перегруженных грузов по своей территории, если это не перевозчик страны назначения или страны отправления товара. Но в 2022 году после того, как вступил ряд санкций ЕС против России и Беларуси, этот запрет был снят. После чего он периодически возобновлялся, а затем отменялся снова. Действие последнего разрешения истекло с завершением 2024 года. Принятие нового затянулось до февраля.
Приказ о разрешении перевозок с перецепкой и перегрузкой содержит новые правила, осложняющие работу компаниям: последующий перевозчик должен иметь в наличии казахстанское разрешение на перевозку по стране, выданное первому перевозчику. То есть тому, кто вез груз до процедуры перецепки/перегрузки. Перевозчики, не имеющие такого разрешения, будут штрафоваться на серьезные суммы — около $4000.
После закрытия границ с Евросоюзом рост спроса на работу по этому направлению стремительно растет. По данным биржи ATI.SU, только за 2024 год количество заявок на перевозки из Казахстана в Беларусь выросло в три раза. В обратную сторону — на 13%. Это значительный процент, учитывая, что спрос на экспортные перевозки в целом за прошлый год составил 3%.
Внушительный рост в поставках из Казахстана отмечается и в России. Скорее всего это связано с выстраиванием новых схем обхода санкций — для реэкспорта китайских товаров многие компании начали работать через казахстанские фирмы.
ЕС осыпал новыми ограничениями
Логистические взаимоотношения со странами Евросоюза зимой осложнились новыми ограничениями. С января Латвия регламентировала объемы топлива в баках грузового транспорта для перевозчиков из стран, не входящих в ЕС. Он не должен превышать 200 литров. При несоблюдении правила фуре может быть отказано во въезде.
В феврале примеру страны-соседки последовала и Литва, анонсировав подобное ограничение, которое вступило в силу с 12 марта. Теперь все грузовые авто, которые едут в Литву транзитом через Калининград, обязаны декларировать уровень топлива. Проверять значения будут на литовских границах как с Беларусью, так и с Калининградской областью — на въезде и выезде из Литвы.
Причинами принятия таких мер обе страны назвали противодействие незаконной торговле импортным топливом и предотвращение неравенства возможностей между перевозчиками ЕС.
Новые ограничения анонсировала и Варшава. Польские власти рассматривают законопроект о том, чтобы усилить контроль за транзитными грузами через Беларусь и Россию в третьи страны. Оно обяжет экспортера специальным письмом подтверждать, что начальный и конечный пункты маршрута товара находятся за пределами Беларуси и России и что на территории обеих стран груз не будет перепродан, изменен, помещен на хранение или использован в нарушение санкций.
Также в письме должен быть указан конечный получатель груза. Нарушения санкционных требований могут грозить конфискацией товара.
Аналогичные меры раньше уже принимали и Литва с Латвией. И если сначала они касались некоторых категорий товаров двойного назначения, то со временем распространилось на все грузы.
Она также обратила внимание на то, как летом 2024 года литовская национальная ассоциация автоперевозчиков высказывалась по поводу того, что компании часто лишены возможности исполнить все санкционные требования. Элементарно из-за отсутствия полномочий на то, чтобы отследить конечного получателя груза и гарантировать, что он не попадет в страну из санкционных списков.
Цифровые технологии в ЕАЭС
В грузоперевозках между странами Евразийского экономического союза в конце прошлого года наметились положительные тенденции. В декабре было подписано соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьих стран.
Планируется, что документ поспособствует тому, чтобы сделать перевозки между Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией более прозрачными, быстрыми, безопасными и дешевыми. А также повлияет на развитие транзитного потенциала «пятерки» в целом и на увеличение товарооборота между странами.
Ставка сделана на широкое внедрение цифровых технологий и унификацию правовых норм и стандартов. Например, соглашением предусмотрено введение единой электронной транзитной декларации, единое обеспечение пошлин и налогов, использование навигационных пломб для отслеживания грузов, взаимное признание результатов проведения таможенного контроля и так далее.
В январе уже анонсировали создание единого информационного пространства, которое обеспечит взаимодействие интеллектуальных транспортных систем в ЕАЭС. В рамках этого решения перевозчики смогут получать стандартизированную информацию о погодных условиях, возможных заторах и ДТП.