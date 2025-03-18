В Екатеринбурге выберут предпринимателя года

В Екатеринбурге принимают заявки на конкурс «Предприниматель года 2025». В мероприятии могут принять участие ИП, юридические лица, а также самозанятые.
Сегодня в сфере малого и среднего бизнеса Екатеринбурга работает 127 тысяч предприятий, а также 162 тысячи самозанятых. Всего — более 400 тысяч горожан.
— Этот конкурс — прекрасная возможность показать лучшие практики и дать возможность предпринимателям проявить себя, — рассказывает вице-мэр Екатеринбурга Дмитрий Ноженко.
Конкурс приурочен ко Дню предпринимателя, который отметят 26 мая. Заявки принимают до 16 апреля на сайте проекта.
Всего в конкурсе десять номинаций: «Торговое предприятие», «Бизнес в сфере услуг», «Бизнес в сфере образования», «Самозанятость», «Производственный бизнес», «Туризм и гостиничный сервис», «Строительный бизнес», «Креативные индустрии», «Народный выбор», «Рестораны и кафе».
Голосование пройдет на сайте проекта с 1 по 25 мая. Победителей определят жители Екатеринбурга в ходе онлайн-голосования.