Во Владивостоке возобновилась стройка новой дороги в районе Зеленого Угла

Они свяжут микрорайон с объездной трассой Седанка — Патрокл. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на городскую администрацию.
Работы начались прошлогодней весной, но процесс приостановили — требовалось внести коррективы в документацию. В настоящее время, как информируют в мэрии, все согласования завершены, подрядчик — компания АО «СпецСУ» — вернулся к работам.
Глава Владивостока Константин Шестаков лично проверил стройку. Объект важный для развития транспортной инфраструктуры города. Новый съезд станет альтернативным выездом из микрорайона и улучшит транспортную доступность.
Финансируется проект из казначейского кредита. Средства выделили, так как объект включили в утвержденный на федеральном уровне мастер-план развития дальневосточной столицы.
Строительные работы постоянно контролируют независимые эксперты и специалисты горадминистрации. Подрядчик заявляет, что дорога будет покрыта асфальтом до конца ноября. После этого начнут устанавливать дорожные знаки и другие элементы организации движения.