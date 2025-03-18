Когда вступит в силу полноформатное соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

Евразийская экономическая комиссия получила официальное уведомление Исламской Республики Иран о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу полноформатного Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном. Ранее, в январе 2025 года, в адрес иранской стороны направили уведомление о завершении всех процедур в ЕАЭС.
В соответствии с положениями Соглашения после обмена нотами, подтверждающими завершение необходимых процедур, для вступления документа в силу предусмотрен срок в 60 дней. Таким образом, Соглашение вступит в силу 15 мая 2025 года.
Реализация нового соглашения станет эффективным инструментом развития торговли между странами и уже в обозримой перспективе поможет довести взаимный товарооборот до рекордных $12 млрд. Это означает примерно двукратное увеличение по сравнению с текущими объемами, добавили в пресс-службе ЕЭК.
Напомним, что с 2019 года действует Временное соглашение ЕАЭС с Ираном, ведущее к образованию зоны свободной торговли, по ограниченному количеству товаров. 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге подписали полноформатное Соглашение о свободной торговле, устанавливающее беспошлинный режим между сторонами в отношении почти 90% всей товарной номенклатуры.