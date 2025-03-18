Когда вступит в силу полноформатное соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

Евразийская экономическая комиссия получила официальное уведомление Исламской Республики Иран о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу полноформатного Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном. Ранее, в январе 2025 года, в адрес иранской стороны направили уведомление о завершении всех процедур в ЕАЭС.