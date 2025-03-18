Триллионы Русского острова: сколько денег вернул в Россию спецрежим

Специальный административный режим на Русском острове продолжает возвращать капитал в Россию. Многие крупные компании используют возможности Владивостока.
КРДВ подводит промежуточные итоги работы. Так, по их данным, сейчас на острове зарегистрировано 111 участников, которые вернули в РФ контроль над активами на сумму 5,5 трлн руб. и уплатили более 30 млрд рублей налогов в бюджеты различных уровней.
При этом инвесторы имеют возможность скрывать данные об учредителе и директоре в ЕГРЮЛ. Валютный контроль также осуществляется по особой схеме.
Напомним, что закон «О САР» приняли в 2018 году, а первый резидент на острове был зарегистрирован в сентябре 2018 года. Однако наибольший прирост резидентов стал наблюдаться после начала санкционного давления со стороны Запада.
Например, кипрские компании Westec и Dulverton зарегистрировались в поселке Парис в порядке редомициляции в конце 2023 года. Эти структуры связаны с Романом Абрамовичем.