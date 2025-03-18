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В Красноярске несколько магазинов «Красный Яр» откроют под другим названием

В магазинах сети проведут реконструкцию.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске не менее двух «Красных Яров» закроются и откроют вновь под другим названием. Об этом сообщает Ngs24.ru.

Магазины сети закрываются в ТЦ «Красноярье» и на улице Карамзина. Издание со ссылкой на источник пишет, что в торговых точках проведут реконструкцию, после чего гастрономы откроются под названием «Слата». Эта сеть супермаркетов известна в Иркутске и также входит в X5 Group, который недавно завершил сделки по приобретению двух красноярских сетей магазинов.

Обновление части магазинов подтвердили в пресс-службе «Красного Яра».

Ранее сообщалось о закрытии известного магазина товаров для детей в центре Красноярска.