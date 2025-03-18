В Красноярске несколько магазинов «Красный Яр» откроют под другим названием

В Красноярске не менее двух «Красных Яров» закроются и откроют вновь под другим названием. Об этом сообщает Ngs24.ru.
Магазины сети закрываются в ТЦ «Красноярье» и на улице Карамзина. Издание со ссылкой на источник пишет, что в торговых точках проведут реконструкцию, после чего гастрономы откроются под названием «Слата». Эта сеть супермаркетов известна в Иркутске и также входит в X5 Group, который недавно завершил сделки по приобретению двух красноярских сетей магазинов.
Обновление части магазинов подтвердили в пресс-службе «Красного Яра».
Ранее сообщалось о закрытии известного магазина товаров для детей в центре Красноярска.