Новый выезд из Академического на ЕКАД обойдется почти в миллиард рублей

Новый выезд из Академического района на ЕКАД обойдется в 968 миллионов рублей. Работы выполнит Городское управление дорожно-строительных работ. Информация об этом размещена на портале Госзакупок.
Всего на строительство дорог в Академическом районе Екатеринбурга в этом году выделят 2,3 миллиарда рублей. Также выделено 970 миллионов рублей на строительство дороги на участке улицы Академика Ландау от Академика Вавилова до Амундсена.
Кроме этого, появится новая дорога от Академика Ландау до Академика Лихачева. На ее строительство потратят 395 миллионов рублей. Работы завершат через три года.