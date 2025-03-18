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Белстат: белорусы тратят в магазинах среднем 26,5 рубля в день

Белстат сказал, сколько белорусы тратили в среднем в магазинах в начале 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Белстат сказал, что белорусы тратят в магазинах среднем 26,5 рубля в день. Подробности озвучили в пресс-службе Национального статистического комитета.

Согласно опубликованной информации, однодневный розничный товарооборот на душу населения с начала 2025 года составил 26,5 рубля. В Белстате обратили внимание на то, что за аналогичный период 2024 года указано 22,5 рубля.

Также сказано, что розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,4% розничного товарооборота Беларуси, в период с января по февраль составил 13,7 миллиарда рублей.

Кстати, глава МАРТ сказал, что будет с ценами в Беларуси в 2025.

Тем временем МАРТ назвал положенный размер белорусской картошки и допустимые повреждения при продаже.

А еще белорусский эпидемиолог сказала, почему все болеют в марте 2025 года.