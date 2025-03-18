Тысячи тонн картофеля «испарились» из стабфондов в регионах Казахстана

Например, в Мангистауской области из заявленных СПК более 2,5 тысяч тонн картофеля фактически подтвердились только 25 тонн.
В Восточно-Казахстанской области из заявленных более 1,6 тысячи тонн реально подтвердились всего 35 тонн.
В Атырауской области было заявлено 394 тонны, однако на деле имеется 110 тонн.
В Абайской области заявили более 2,2 тысяч тонн, а подтверждены всего 183 тонны.
В Жамбылской области: заявлены более 2,6 тысяч тонн, а по результатам ревизии подтверждено лишь 308 тонн.
В Улытауской области из более 1,8 тысяч тонн, заявленных СПК, фактически имеется 827 тонн.
В Западно-Казахстанской области из заявленных СПК более 2,3 тысяч тонн подтвердились более 1,3 тысяч тонн.
На основании выявленных нарушений вице-премьер объявил выговор заместителям акимов областей, которые не смогли организовать надлежащий контроль за запасами картофеля.
Серик Жумангарин подчеркнул, что правительство предприняло все необходимые меры для стабилизации цен. Но без должного контроля со стороны региональных властей результаты принятых мер не дают должного эффекта.
В настоящее время в Казахстан поступает импортный картофель по доступным ценам из Пакистана и Китая. В страну уже импортировано более 4 тысяч тонн, на подходе — еще 700 тонн.