В Волгоградской области обнаружили сомнительные сметану и творог

Установлено, что производителем при оформлении сертификатов на сметану (5 кг) и творог (6 кг) не было указано сырье, из которого изготовили продукцию. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Таким образом, оказались нарушены требования закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», технического регламента и правил оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме. Также не соблюден принцип прослеживаемости продукции. В результате этого в оборот могли попасть некачественные творог и сметана.
В адрес хозяйствующего субъекта объявлено предостережение. Производственные сертификаты аннулированы.