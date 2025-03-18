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В Волгоградской области обнаружили сомнительные сметану и творог

На площадке хозяйствующего субъекта в Николаевском районе выявлено нарушение законодательства в сфере ветеринарии.

Установлено, что производителем при оформлении сертификатов на сметану (5 кг) и творог (6 кг) не было указано сырье, из которого изготовили продукцию. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Таким образом, оказались нарушены требования закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», технического регламента и правил оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме. Также не соблюден принцип прослеживаемости продукции. В результате этого в оборот могли попасть некачественные творог и сметана.

В адрес хозяйствующего субъекта объявлено предостережение. Производственные сертификаты аннулированы.