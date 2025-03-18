Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде выставили на продажу мини-отель с необычной системой доступа

За коммерческий объект в Центральном районе просят 18,9 млн рублей.

Информация о продаже появилась на сайте с бесплатными объявлениями.

Владелец продает помещение по адресу: улица Мира, 21. Хозяин оценил свою недвижимость в 18,9 млн рублей. В объявлении говорится, что объект также можно использовать для офиса.

Собственник владеет помещением с 2005 года, в 2018 году здесь появился мини-отель. Его главная особенность — уникальная система доступа. Если верить объявлению, то клиенты могут заселиться в номер без присутствия персонала.

Отель рассчитан на 23 гостя, он уже прошел класcификaцию и катeгоpирование, все автоматизировано. Кроме того, здание подключено к системам бронирования.