В Волгограде выставили на продажу мини-отель с необычной системой доступа

Информация о продаже появилась на сайте с бесплатными объявлениями.
Владелец продает помещение по адресу: улица Мира, 21. Хозяин оценил свою недвижимость в 18,9 млн рублей. В объявлении говорится, что объект также можно использовать для офиса.
Собственник владеет помещением с 2005 года, в 2018 году здесь появился мини-отель. Его главная особенность — уникальная система доступа. Если верить объявлению, то клиенты могут заселиться в номер без присутствия персонала.
Отель рассчитан на 23 гостя, он уже прошел класcификaцию и катeгоpирование, все автоматизировано. Кроме того, здание подключено к системам бронирования.