В Самаре могут появиться цветные мусорные контейнеры

На улицах Самары могут появиться цветные мусорные контейнеры. Это связано с новыми правилами сортировки отходов, которые начнут действовать в России с сентября 2025 года. Соответствующее постановление об утверждении порядка обращения с ТКО уже подписано, оно вступит в силу с 1 сентября.
— Раздельное накопление осуществляется по всем видам отходов, определяемым порядком накопления, и является обязательным, если это предусмотрено, — говорится в документе.
Постановление определяет, что в серых контейнерах будут складировать ТКО без сортировки, в синих — группы однородных отходов, в оранжевых — пластик, в зеленых — стекло, а в коричневых — пищевые отходы. Пока регионы могут использовать обычные контейнеры, но на них нужно убудет установить таблички с информацией о сортировке. Так можно будет делать вплоть до 2030 года.