В Самаре могут появиться цветные мусорные контейнеры

Постановление определяет, что в серых контейнерах будут складировать ТКО без сортировки, в синих — группы однородных отходов, в оранжевых — пластик, в зеленых — стекло, а в коричневых — пищевые отходы. Пока регионы могут использовать обычные контейнеры, но на них нужно убудет установить таблички с информацией о сортировке. Так можно будет делать вплоть до 2030 года.