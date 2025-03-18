Глава Минздрава: средняя зарплата врача в Беларуси составляет 3189 рублей

— Варьируется она от 149% до 145% в зависимости от конкретного месяца. То есть я могу даже обозначить эту цифру. На сегодняшний момент 3 189 рублей — это средняя зарплата врача в нашей стране. То есть это абсолютно достойнейшая зарплата, — подчеркнул Ходжаев.