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Глава Минздрава: средняя зарплата врача в Беларуси составляет 3189 рублей

Глава Минздрава Ходжаев озвучил среднюю зарплату белорусских врачей.

Источник: Комсомольская правда

Министр здравоохранения Александр Ходжаев в эфире СТВ сказал, что средняя зарплата врача в Беларуси составляет 3189 рублей.

Глава Минздрава акцентировал внимание на том, что вопрос, касающийся заработной платы, всегда находится в поле зрения как президента Беларуси, так и правительства, которые отслеживают темпы роста общереспубликанской зарплаты. Он уточнил, что есть четкий целевой показатель, который нужно исполнить в рамках имеющихся документов.

— А это именно 150% от среднереспубликанской зарплаты, — отметил Александр Ходжаев.

Министр здравоохранения уточнил, что в целом к озвученной цифре стремятся и удается практически ее достичь.

— Варьируется она от 149% до 145% в зависимости от конкретного месяца. То есть я могу даже обозначить эту цифру. На сегодняшний момент 3 189 рублей — это средняя зарплата врача в нашей стране. То есть это абсолютно достойнейшая зарплата, — подчеркнул Ходжаев.