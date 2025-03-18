Глава Минздрава: средняя зарплата врача в Беларуси составляет 3189 рублей

Министр здравоохранения Александр Ходжаев в эфире СТВ сказал, что средняя зарплата врача в Беларуси составляет 3189 рублей.
Глава Минздрава акцентировал внимание на том, что вопрос, касающийся заработной платы, всегда находится в поле зрения как президента Беларуси, так и правительства, которые отслеживают темпы роста общереспубликанской зарплаты. Он уточнил, что есть четкий целевой показатель, который нужно исполнить в рамках имеющихся документов.
— А это именно 150% от среднереспубликанской зарплаты, — отметил Александр Ходжаев.
Министр здравоохранения уточнил, что в целом к озвученной цифре стремятся и удается практически ее достичь.
— Варьируется она от 149% до 145% в зависимости от конкретного месяца. То есть я могу даже обозначить эту цифру. На сегодняшний момент 3 189 рублей — это средняя зарплата врача в нашей стране. То есть это абсолютно достойнейшая зарплата, — подчеркнул Ходжаев.