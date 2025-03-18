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В Самаре ресторан закрыли на 60 суток из-за шума

Самарцы пожаловались на шумное производство в ресторане.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местные жители обратились к сотрудникам правопорядка. Они рассказали о шумном производстве в ресторане ночью, об этом сообщили в ГУФССП России по Самарской области.

— Многочисленные жалобы горожан побудили судебных приставов проверить уровень шума от оборудования ресторана в ночное время, а также отследить гигиеническую норму. Предприятие признали виновным. Его деятельность приостановили на 60 суток, — отметили в ведомстве.

В отделении судебных приставов Октябрьского района завели исполнительное производство. Сотрудники службы выехали на место, составили акт и опечатали двери ресторана.