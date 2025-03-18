Нижегородский фуникулер принес 31 млн рублей выручки за полгода

Напомним, фуникулёр стоимостью 1,8 млрд рублей начал работу 15 сентября 2024 года. В первый месяц он перевёз около 48,9 тысячи человек, во второй — 29,8 тысячи, а в третий — 13,26 тысячи пассажиров. Сообщалось, что склон возле фуникулера укрепят за 11,4 млн рублей. Также выяснилось, что на техническое обслуживание фуникулера направят более 20 млн рублей.