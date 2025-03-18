11 лет в России: как изменилась экономика Крыма и Севастополя

Собственные доходы бюджета Крыма за годы нахождения в составе России увеличились в пять раз — до 132,3 млрд рублей, сообщил РИА Новости Аксенов. Кроме того, по его информации, в республике зарегистрировано рекордное число субъектов малого и среднего предпринимательства — более 242 тысяч. Это в семь раз больше, чем в 2014 году, что говорит о благоприятном бизнес-климате в регионе.