11 лет в России: как изменилась экономика Крыма и Севастополя

Собственные доходы бюджета Крыма за годы нахождения в составе России увеличились в пять раз — до 132,3 млрд рублей, сообщил РИА Новости Аксенов. Кроме того, по его информации, в республике зарегистрировано рекордное число субъектов малого и среднего предпринимательства — более 242 тысяч. Это в семь раз больше, чем в 2014 году, что говорит о благоприятном бизнес-климате в регионе.
Продовольственная безопасность Крыма гарантирована, регион покрывает потребность в пшенице, хлебе, свинине, фруктах за счет собственного производства, подчеркнул Аксенов.
«Успешно развивается сельское хозяйство. За счет собственного производства мы в полном объеме закрываем внутренние потребности в продовольственной пшенице, хлебе и хлебных продуктах, свинине, фруктах. Потребность по мясу птицы обеспечена на 89%, овощам — на 79%, яйцам куриным — почти на 60%. В прошлом году, кстати, собран хороший урожай винограда — 123 тысячи тонн, это на 6,8% больше, чем в 2023 году», — перечислил глава региона.
По его словам, во многом все это стало возможным благодаря государственной поддержке аграрной отрасли.
«Только в прошлом году она составила почти 2,9 миллиарда рублей», — подчеркнул Аксенов.