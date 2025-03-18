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В Екатеринбурге запустили предприятие по производству тротуарной плитки

Завод в «Титановой долине» начал выпускать тротуарную плитку.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге запустили производство тротуарной плитки. Проект стартовал на площадке «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина».

На предприятии сейчас действуют 43 рабочих места из 80 запланированных. В год на заводе будут выпускать до 900 тысяч «квадратов» тротуарной плитки.

Руководство Свердловской области положительно оценивает запуск производства, так как в населенных пунктах региона большое внимание уделяют благоустройству, поэтому продукт будет востребован.

— Важно, чтобы на Среднем Урале его производили непосредственно на месте, чтобы завод работал с местными поставщиками, — отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.