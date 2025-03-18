В Новороссийске реконструируют загоревшийся мусорный полигон. Об этом сообщил руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев в своем telegram-канале.
Полигон для твердых коммунальных отходов расположен в урочище горы Щелба Конец формы. На территорию мощностью 160 тысяч тонн в год привозят мусор из Новороссийска и Геленджика.
В реконструкцию полигона планируют вложить 1,5 млрд рублей. Российский экологический оператор рассматривает возможность финансирования.
«Реализация проекта реконструкции позволит обеспечить снижение доли захоронения ТКО в Новороссийской зоне деятельности регионального оператора до менее 50%», — сказал Денис Буцаев.
Возгорание на полигоне тушат 140 человек, задействовано 40 единиц техники. Для ликвидации отсыпали 23 тысячи кубометров грунта. Из-за пожара Новороссийск накрыло смогом.