Ошеломляющий результат: ВВП Молдовы вырос в 2024 году на 0,1%

Как уточнили в ведомстве, отрицательное влияние на динамику ВВП оказали такие виды деятельности, как сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство (-1,3%), с долей в формировании ВВП 7,1%;транспорт и хранение (-0,2%), с долей в формировании ВВП 4,4%; образование (-0,1%), с долей в формировании ВВП 5,9%.
Рост ВВП в 2024 году по сравнению с 2023 годом обусловили, среди прочего, такие виды деятельности, как информация и связь (+0,4%), с долей в формировании ВВП 7,1%; строительство (+0,2%), с долей в формировании ВВП 7,1%; финансовая и страховая деятельность (+0,2%), с долей в формировании ВВП 3,6%; производство и распределение электроэнергии и тепла, газа, горячей воды и кондиционирования воздуха (+0,2%), с долей в формировании ВВП 1,2%.
Эти результаты прокомментировал в своем Telegram экономист Владимир Головатюк. Он напомнил о громких обещаниях недавно ушедшего в отставку министра экономики Думитру Алайбы «удвоить молдавскую экономику в ближайшее десятилетие».
Полагаю, что 0.1% роста это «серьезный шаг» в обеспечение удвоения молдавской экономики в ближайшие 10 лет — задача, которую поставил экс-министр Алайба, не напрягаясь, при этом, аргументацией и обоснованиями. Вместе с тем, учитывая итоги 2024 года, ВВП Молдовы ниже объема 2021 года на 3,4%. Получается, что деятельность правительства в сфере экономики не принесла никаких позитивных результатов.
Головатюк также отметил, что прошедшие три года никак не поспособствовали тому, чтобы Молдова в экономическом плане вышла бы хотя бы на уровень ВВП 1989 года.
«Если ВВП 2021 года составлял 83.5% от объема 1989 года, то сейчас — 80.7%. При среднем темпе роста экономики в период правления PAS, мы достигнем объема ВВП 1989 года лишь в 2033 году», — подытожил экономист.
Напомним, Думитру Алайба ушел в отставку с поста министра экономики 13 марта, причины не назывались. Однако глава правительства Дорин Речан поблагодарил министра «за огромные усилия, направленные на сохранение экономической стабильности, продвижение по пути в Евросоюз и создание основы для экономического роста в ближайшие годы».