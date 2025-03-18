Ошеломляющий результат: ВВП Молдовы вырос в 2024 году на 0,1%

Рост ВВП в 2024 году по сравнению с 2023 годом обусловили, среди прочего, такие виды деятельности, как информация и связь (+0,4%), с долей в формировании ВВП 7,1%; строительство (+0,2%), с долей в формировании ВВП 7,1%; финансовая и страховая деятельность (+0,2%), с долей в формировании ВВП 3,6%; производство и распределение электроэнергии и тепла, газа, горячей воды и кондиционирования воздуха (+0,2%), с долей в формировании ВВП 1,2%.