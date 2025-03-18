Свайное поле экспериментов

В Пермском крае за последние несколько лет компания получила ряд крупных госконтрактов в сфере дорожного строительства и ремонта. Так, «Уралмостострой» выиграл подряды на выполнение работ по строительству очистных сооружений на автодороге «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара», по переустройству транспортной развязки на площади Гайдара в рамках строительства нового моста через Каму, а также стал победителем торгов на ремонт дорог в центральном планировочном районе Перми. Весной этого года общество оказалось победителем закупки на ремонт моста через Чусовую. Более 25% контрактов компании за последние годы было заключено с краевыми властями.