Запуск пассажирского парома Сочи — Трабзон перенесли в очередной раз, сообщает «Ъ» со ссылкой на перевозчика.
Грузопассажирский паром между Сочи и Турцией начнет курсировать с апреля.
Напомним, первый рейс был запланирован в декабре 2024 года, затем его перенесли на конец января, а после на март. Причинами называли непогоду, которая помешала полной обработке корпуса парома снаружи и празднование Рамадана.
Мы писали, автопассажирское паромное движение между Сочи и турецким Трабзоном возобновляется спустя 13 лет. Последний паром вышел в рейс в 2011 году. Подробнее можно прочитать здесь.
Из Трабзона судно будет отправляться в 21 час, а к берегу Сочи прибывать на следующий день в 9 часов утра. Навигация будет осуществляться дважды в неделю — в понедельник и четверг. Девятипалубное судно может ходить даже в семибалльный шторм, однако для комфорта пассажиров поездки ограничены пятью баллами.