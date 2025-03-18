Запуск пассажирского парома Сочи — Трабзон перенесли в очередной раз

Из Трабзона судно будет отправляться в 21 час, а к берегу Сочи прибывать на следующий день в 9 часов утра. Навигация будет осуществляться дважды в неделю — в понедельник и четверг. Девятипалубное судно может ходить даже в семибалльный шторм, однако для комфорта пассажиров поездки ограничены пятью баллами.