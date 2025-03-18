На Кубани производство ягод и фруктов выросло вдвое за 10 лет

На Кубани производство ягод и фруктов выросло вдвое за последние 10 лет. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
В 2024 году в регионе собрали почти 550 тысяч тонн фруктов и ягод. Их выращивают сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели. Этот урожай стал рекордным.
Большую часть собранного урожая — около 525 тысяч тонн — составили яблоки.
«С начала 2025 года Южное межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору проконтролировано более 25 тысяч тонн подкарантинной продукции — свежих яблок, предназначенной для вывоза в регионы РФ», — рассказали Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Перед отправкой яблок в торговые сети и пункты продаж партии проходит контроль. Продукцию продают более чем в 34 регионах России.