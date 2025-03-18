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На Кубани производство ягод и фруктов выросло вдвое за 10 лет

На Кубани собрали 550 тысяч тонн ягод и фруктов в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани производство ягод и фруктов выросло вдвое за последние 10 лет. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В 2024 году в регионе собрали почти 550 тысяч тонн фруктов и ягод. Их выращивают сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели. Этот урожай стал рекордным.

Большую часть собранного урожая — около 525 тысяч тонн — составили яблоки.

«С начала 2025 года Южное межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору проконтролировано более 25 тысяч тонн подкарантинной продукции — свежих яблок, предназначенной для вывоза в регионы РФ», — рассказали Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Перед отправкой яблок в торговые сети и пункты продаж партии проходит контроль. Продукцию продают более чем в 34 регионах России.