На Крымском мосту к лету откроют дополнительные пункты досмотра

Аксенов отметил, что, несмотря на увеличение количества пунктов досмотра, власти будут стремиться минимизировать время ожидания для автомобилистов и сделать процесс досмотра комфортным.



«Как и в прошлые годы, профильные службы примут все необходимые меры для обеспечения порядка и безопасности», — подчеркнул глава республики.



На мосту также будут работать волонтеры, которые окажут помощь и поддержат порядок на месте. Однако, в условиях высокой нагрузки в летний период, когда интенсивность движения возрастает, избежать пробок будет затруднительно, признал Аксенов. Он подчеркнул, что безопасность граждан остается приоритетом для властей.



Планируется, что увеличение пунктов досмотра позволит улучшить пропускную способность моста и усилить контроль за перемещением автомобилей и пассажиров в самый напряженный туристический сезон.



Ранее «Новая Кубань» сообщала о трехкратном росте продаж туров в Крым на лето.