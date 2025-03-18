Татарский район требует с «СпецТрансСтроя» почти 200 млн за сорванный контракт

Стоит отметить, что ООО «СпецТрансСтрой» — известный в Новосибирской области подрядчик, участвовавший в реализации крупных проектов, включая строительство первой за 13 лет станции метро «Спортивная». Однако летом 2024 года контракт на строительство метро был расторгнут, а директор компании, Сергей Арапов, находится под следствием по обвинению в мошенничестве при строительстве метро и реконструкции корпуса «Вектора».