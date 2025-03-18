Татарский район требует с «СпецТрансСтроя» почти 200 млн за сорванный контракт

Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области подала в суд иск к ООО «СпецТрансСтрой» с требованием взыскать почти 200 млн рублей за срыв контракта на строительство объектов водоснабжения и канализации. Дело появилось в картотеке арбитражного суда 14 марта.
Согласно материалам дела, сумма исковых требований составляет 199,4 млн рублей. Контракт между администрацией и «СпецТрансСтроем» был заключен в апреле 2022 года. Компания должна была построить объекты водоснабжения и канализации в городе Татарске до 1 апреля 2024 года. Общая стоимость работ оценивалась почти в миллиард рублей.
Однако в феврале 2025 года администрация в одностороннем порядке расторгла контракт из-за просрочки выполнения работ более чем на 10 месяцев.
Стоит отметить, что ООО «СпецТрансСтрой» — известный в Новосибирской области подрядчик, участвовавший в реализации крупных проектов, включая строительство первой за 13 лет станции метро «Спортивная». Однако летом 2024 года контракт на строительство метро был расторгнут, а директор компании, Сергей Арапов, находится под следствием по обвинению в мошенничестве при строительстве метро и реконструкции корпуса «Вектора».
Ранее мы сообщали, что бывшего директора «Спецтрансстроя» обязали выплатить 22 млн. рублей.
Глеб Хаистов