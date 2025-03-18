В Пермском крае могут разрешить демонтировать «неправильные» вывески

Мэр Перми Эдуард Соснин представил в краевой парламент проект закона, который предоставит органам местного самоуправления право регулировать демонтаж вывесок в рамках местных правил благоустройства.
Ранее в Перми существовала процедура принудительного удаления вывесок, не соответствующих установленным требованиям. Однако после того как прокуратура города подала протест, данный порядок был признан утратившим силу.
Согласно данным, предоставленным в проекте, в прошлом году в Перми было зафиксировано около 5000 нарушений, связанных с вывесками: 793 на временных объектах и 4181 на капитальных сооружениях. Авторы законопроекта отмечают, что это негативно влияет на внешний вид города.
Законопроект планируется обсудить на заседании Законодательного Собрания Пермского края в апреле.