Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае могут разрешить демонтировать «неправильные» вывески

Законопроект планируется обсудить на заседании Законодательного Собрания Пермского края.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Перми Эдуард Соснин представил в краевой парламент проект закона, который предоставит органам местного самоуправления право регулировать демонтаж вывесок в рамках местных правил благоустройства.

Ранее в Перми существовала процедура принудительного удаления вывесок, не соответствующих установленным требованиям. Однако после того как прокуратура города подала протест, данный порядок был признан утратившим силу.

Согласно данным, предоставленным в проекте, в прошлом году в Перми было зафиксировано около 5000 нарушений, связанных с вывесками: 793 на временных объектах и 4181 на капитальных сооружениях. Авторы законопроекта отмечают, что это негативно влияет на внешний вид города.

Законопроект планируется обсудить на заседании Законодательного Собрания Пермского края в апреле.