В Пермском крае могут разрешить демонтировать «неправильные» вывески

Согласно данным, предоставленным в проекте, в прошлом году в Перми было зафиксировано около 5000 нарушений, связанных с вывесками: 793 на временных объектах и 4181 на капитальных сооружениях. Авторы законопроекта отмечают, что это негативно влияет на внешний вид города.