На трубах новосибирских ТЭЦ установят приборы непрерывного контроля

В дальнейшем, с 2027 года, предполагается установить приборы онлайн-контроля на других тепловых электростанциях Новосибирска. К 2029 году ими будут оснащены каждая из двух труб ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4, а также труба ТЭЦ-3 и труба ТЭЦ-5. Ранее энергокомпания начала проводить аналогичные работы в других городах своего присутствия — прежде всего в Красноярске, ставшем участником федерального проекта «Чистый воздух». При этом Новосибирск покинул перечень городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха еще в 1997 году. С тех пор качество воздуха в городе, по оценке министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, улучшилось втрое. Отмечается, что это связано, в первую очередь, с газификацией частного сектора и улучшением систем очистки выбросов на ТЭЦ.