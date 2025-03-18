На трубах новосибирских ТЭЦ установят приборы непрерывного контроля

С информацией, которая будет поступать в Росприроднадзор в режиме онлайн, также смогут ознакомиться общественность и эксперты.
Как сообщили в АО «СГК-Новосибирск», реализация программы начнется с Новосибирской ТЭЦ-4. В марте была выбрана подрядная организация, которая в этом году выполнит на станции проектирование, поставку оборудования и пусконаладочные работы на трубе № 2, а 2026-м — на трубе № 3. На эти цели компания планирует направить 119 миллионов рублей — по 59,5 миллиона в год.
В дальнейшем, с 2027 года, предполагается установить приборы онлайн-контроля на других тепловых электростанциях Новосибирска. К 2029 году ими будут оснащены каждая из двух труб ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4, а также труба ТЭЦ-3 и труба ТЭЦ-5. Ранее энергокомпания начала проводить аналогичные работы в других городах своего присутствия — прежде всего в Красноярске, ставшем участником федерального проекта «Чистый воздух». При этом Новосибирск покинул перечень городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха еще в 1997 году. С тех пор качество воздуха в городе, по оценке министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, улучшилось втрое. Отмечается, что это связано, в первую очередь, с газификацией частного сектора и улучшением систем очистки выбросов на ТЭЦ.
В энергокомпании напомнили, что работа по оснащению приборами онлайн-контроля проводится в соответствии с федеральным законом об охране окружающей среды, согласно которому срок создания системы автоматического контроля не может превышать четыре года со дня получения или пересмотра комплексного экологического разрешения.
Сейчас, после получения компанией комплексного экологического разрешения, выбросы новосибирских ТЭЦ отслеживаются не расчетным методом (исходя из количества использованного топлива), а инструментальным, при помощи замеров, проводимых аккредитованными лабораториями. В ближайшей перспективе, по мере установки приборов онлайн-контроля, замеры будут производиться в режиме реального времени.