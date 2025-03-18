Новосибирский Минтранс направил 1,2 млрд на строительство четвертого моста

Министерство транспорта Новосибирской области перечислило концессионеру четвёртого моста последние 1,2 миллиарда рублей. Как сообщили в ведомстве корреспонденту КП-Новосибирск, сумма была выплачена ещё в январе 2025 года из капитального гранта.
— Сумма капитального гранта, предусмотренная на 2025 год в размере 1,2 млрд. рублей, была в полном объеме выплачена концессионеру в январе 2025 года, — рассказала пресс-служба Минтранса корреспонденту КП-Новосибирск.
Возведение четвёртого моста через Обь планируют завершить до 6 декабря 2025 года. В марте Арбитражный суд Новосибирской области признал перенос сроков законным. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возражала против изменения сроков сдачи объекта, ссылаясь на обнаруженные дефекты. Однако после решения суда дополнительное согласование с ФАС больше не требуется.
Строительство четвёртого моста началось в 2020 году в рамках концессионного соглашения. Проект предполагает создание шестиполосной переправы, которая соединит левый и правый берега Новосибирска. Открытие движения по мосту изначально было запланировано на 2023 год, однако из-за технических проблем сроки неоднократно переносились.