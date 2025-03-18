Новосибирский Минтранс направил 1,2 млрд на строительство четвертого моста

Возведение четвёртого моста через Обь планируют завершить до 6 декабря 2025 года. В марте Арбитражный суд Новосибирской области признал перенос сроков законным. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возражала против изменения сроков сдачи объекта, ссылаясь на обнаруженные дефекты. Однако после решения суда дополнительное согласование с ФАС больше не требуется.