Суд отказал во взыскании миллиарда с владельцев «Спортивки» во Владивостоке

Спортивный рынок, которым управляла компания «Буше», располагается на улице Спортивной. По данным прокуратуры, за почти два десятилетия владельцы заработали 1,6 миллиарда рублей, сдавая в аренду помещения двух торговых центров — «Союз» и «Гранд». Эти средства, как утверждали обвинители, использовались для приобретения имущества с целью сокрытия их незаконного происхождения. Кроме того, суд признал оба торговых центра самовольными постройками, которые впоследствии были закрыты и практически демонтированы.