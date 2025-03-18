Суд отказал во взыскании миллиарда с владельцев «Спортивки» во Владивостоке

Девятый кассационный суд отказал прокуратуре в удовлетворении жалобы по делу о взыскании почти миллиарда рублей с совладельцев компании «Буше», управлявшей Спортивным рынком во Владивостоке. Решение было принято во вторник, 18 марта, сообщило издание VLADIVOSTOK1.RU. Ранее прокуратура настаивала на том, что доходы компании, полученные с 2004 по 2022 год, имеют незаконное происхождение, и требовала вернуть их в пользу государства.
Спортивный рынок, которым управляла компания «Буше», располагается на улице Спортивной. По данным прокуратуры, за почти два десятилетия владельцы заработали 1,6 миллиарда рублей, сдавая в аренду помещения двух торговых центров — «Союз» и «Гранд». Эти средства, как утверждали обвинители, использовались для приобретения имущества с целью сокрытия их незаконного происхождения. Кроме того, суд признал оба торговых центра самовольными постройками, которые впоследствии были закрыты и практически демонтированы.
В первой инстанции суд поддержал позицию прокуратуры, однако апелляция отменила это решение. Кассационный суд подтвердил отказ, оставив в силе вердикт апелляционной инстанции. Прокуратура настаивала на взыскании почти миллиарда рублей, которые, по её данным, были выведены через подставных индивидуальных предпринимателей для уклонения от уплаты налогов.
Ранее, 13 марта, Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск администрации Владивостока к ООО «Буше» и расторг договор аренды земельного участка площадью 18 812 квадратных метров, где ранее располагались торговые центры. С компании также взыскали государственную пошлину в размере 6 тысяч рублей.
Как ранее сообщало издание «АиФ-Приморье», компанией «Буше» управляли Александр Ясин и Сергей Матвеев. Среди прочего они обвиняются в преступной деятельности, связанной с незаконным получением доходов.