На Кубани поддержку получили 11 тысяч молодых предпринимателей.

Программа «Школы молодого предпринимателя» состоит из модульного обучения в офлайн и онлайн форматах, мастер-классов, сессий с экспертами, и отраслевых мастер-классов. По ней бесплатно обучились более 10,7 тысяч человек, которые защитили 797 бизнес-проектов. 779 участников прошли программу индивидуального наставничества.