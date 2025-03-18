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На Кубани поддержку получили 11 тысяч молодых предпринимателей

В «Школе молодого предпринимателя» бесплатно обучились более 10,7 тысяч человек.

На Кубани поддержку получили 11 тысяч молодых предпринимателей.

Пилотный проект «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых», был запущен по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева в 2021 году.

Поддержкой в рамках проекта могут воспользоваться жители края в возрасте от 18 до 35 лет. Реализуется он региональным Фондом развития бизнеса и департаментом развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности.

Программа «Школы молодого предпринимателя» состоит из модульного обучения в офлайн и онлайн форматах, мастер-классов, сессий с экспертами, и отраслевых мастер-классов. По ней бесплатно обучились более 10,7 тысяч человек, которые защитили 797 бизнес-проектов. 779 участников прошли программу индивидуального наставничества.

В результате было создано более 1,5 тысячи новых субъектов МСП и более 1 тысячи самозанятых.

Защитившие свой проект получают льготные микрозаймы, а также им возмещают часть средств, затраченных на приобретение оборудования.