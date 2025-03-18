На Кубани поддержку получили 11 тысяч молодых предпринимателей.
Пилотный проект «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых», был запущен по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева в 2021 году.
Поддержкой в рамках проекта могут воспользоваться жители края в возрасте от 18 до 35 лет. Реализуется он региональным Фондом развития бизнеса и департаментом развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности.
Программа «Школы молодого предпринимателя» состоит из модульного обучения в офлайн и онлайн форматах, мастер-классов, сессий с экспертами, и отраслевых мастер-классов. По ней бесплатно обучились более 10,7 тысяч человек, которые защитили 797 бизнес-проектов. 779 участников прошли программу индивидуального наставничества.
В результате было создано более 1,5 тысячи новых субъектов МСП и более 1 тысячи самозанятых.
Защитившие свой проект получают льготные микрозаймы, а также им возмещают часть средств, затраченных на приобретение оборудования.