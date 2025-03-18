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Что стало с новосибирскими заведениями, куда нагрянул «Ревизорро»?

Только два заведения получили высокие оценки за чистоту и качество еды.

Источник: Om1 Новосибирск

Программа «Ревизорро» на телеканале «Пятница» продолжает удивлять зрителей откровенными проверками заведений по всей России. Несколько раз ведущая шоу Елена Летучая посещала Новосибирск, чтобы проверить местные гостиницы, рестораны и бары. Om1. Новосибирск вспоминает, что увидел «Ревизорро» в нашем городе, и главное — что стало с теми заведениями, где побывала телеведущая.

Гостиница «Центральная».

В рамках программы Летучая проверила несколько объектов, которые заранее были выбраны на основе жалоб и приглашений, полученных через социальные сети. Один из таких объектов — гостиница «Центральная», расположенная в центре города.

Журналистка была шокирована состоянием номера за 3 300 рублей в сутки: грязная ванная, отсутствие горячей воды, пыль и пятна на простынях — всё это стало поводом для жёсткой критики.

На данный момент гостиница продолжает функционировать в Новосибирске, средний номер в гостинице обойдётся в 3 500 тысяч рублей, а отзывы от гостей в основном положительные.

Гриль-бар «Шашлыкoff».

Самой обсуждаемой точкой стал гриль-бар «Шашлыкoff» на Ленина, 12, где Елена Летучая обнаружила тараканов в кухне. Заведение было подвергнуто серьёзной критике. Телеведущая предложила переименовать этот бар в «Тараканов», поскольку по его помещениям активно ползали насекомые, создавая у посетителей неприятное впечатление.

На данный момент ресторан сети «Шашлыкофф» в Новосибирске на улице Ленина, 6, закрылся. Он работал с 2015 года, а до этого по этому адресу сменилось три проекта.

Хорошие оценки.

Во втором выпуске программы, который был показан в октябре того же года, Летучая снова прошлась по новосибирским заведениям. В этот раз под проверку попали теппан-бар «Мятный карась», гостиничный комплекс «Петровъ Дворъ» и ресторан «Beerman&Пельмени».

«Мятный карась» и «Beerman&Пельмени» получили высокие оценки за чистоту и качество еды. Летучая была приятно удивлена качеством и сервировкой в этих заведениях, порекомендовав их своим зрителям.

Однако не обошлось без конфликтов — администратор бара «Мятный карась» пыталась помешать съёмкам, требуя от журналистов предъявить закон, который разрешал бы проверку кухни. Заведения продолжают работать в Новосибирске и имеют высокую оценку среди гостей.

Гостиница «Петровъ Дворъ».

Эта гостиница также не смогла избежать критики, несмотря на то, что она расположена в живописном здании, сделанном из натурального дерева. Летучая обнаружила проблемы с чистотой в номере и санузле. В ходе проверки также были выявлены неисправные датчики дыма и огнетушители, что стало серьёзным поводом для беспокойства.

В итоге гостиница получила лишь два балла, несмотря на удобство постели и хорошее обслуживание. На данный момент гостиница по адресу Восход, 66а, больше не работает.

С каждым новым выпуском «Ревизорро» зрители всё чаще обращали внимание на состояние ресторанов и гостиниц, а Елена Летучая с каждым разом становилась всё более жесткой в своей критике.

«Уйгурская кухня».

Следующим на очереди в программе «Ревизорро» стал ресторан «Уйгурская кухня», расположенный у ЦУМа. В ходе проверки выяснилось, что в ресторане использовалось мясо не первой свежести.

Ресторан «Уйгурская кухня» в его прежнем виде больше не работает. На его месте открылась шашлычная.

Все эти проверки и выясненные нарушения стали основой для новых обсуждений в социальных сетях, и не только жители Новосибирска, но и другие зрители программы активно комментировали каждый эпизод. Тем временем владельцы ресторанов и гостиниц стали уделять гораздо больше внимания санитарии, безопасности и качеству обслуживания, пытаясь избежать критики со стороны программы и, главное, сохранить свою репутацию.