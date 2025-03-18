Что стало с новосибирскими заведениями, куда нагрянул «Ревизорро»?

Программа «Ревизорро» на телеканале «Пятница» продолжает удивлять зрителей откровенными проверками заведений по всей России. Несколько раз ведущая шоу Елена Летучая посещала Новосибирск, чтобы проверить местные гостиницы, рестораны и бары. Om1. Новосибирск вспоминает, что увидел «Ревизорро» в нашем городе, и главное — что стало с теми заведениями, где побывала телеведущая.
Гостиница «Центральная».
В рамках программы Летучая проверила несколько объектов, которые заранее были выбраны на основе жалоб и приглашений, полученных через социальные сети. Один из таких объектов — гостиница «Центральная», расположенная в центре города.
Журналистка была шокирована состоянием номера за 3 300 рублей в сутки: грязная ванная, отсутствие горячей воды, пыль и пятна на простынях — всё это стало поводом для жёсткой критики.
На данный момент гостиница продолжает функционировать в Новосибирске, средний номер в гостинице обойдётся в 3 500 тысяч рублей, а отзывы от гостей в основном положительные.
Гриль-бар «Шашлыкoff».
Самой обсуждаемой точкой стал гриль-бар «Шашлыкoff» на Ленина, 12, где Елена Летучая обнаружила тараканов в кухне. Заведение было подвергнуто серьёзной критике. Телеведущая предложила переименовать этот бар в «Тараканов», поскольку по его помещениям активно ползали насекомые, создавая у посетителей неприятное впечатление.
На данный момент ресторан сети «Шашлыкофф» в Новосибирске на улице Ленина, 6, закрылся. Он работал с 2015 года, а до этого по этому адресу сменилось три проекта.
Хорошие оценки.
Во втором выпуске программы, который был показан в октябре того же года, Летучая снова прошлась по новосибирским заведениям. В этот раз под проверку попали теппан-бар «Мятный карась», гостиничный комплекс «Петровъ Дворъ» и ресторан «Beerman&Пельмени».
«Мятный карась» и «Beerman&Пельмени» получили высокие оценки за чистоту и качество еды. Летучая была приятно удивлена качеством и сервировкой в этих заведениях, порекомендовав их своим зрителям.
Однако не обошлось без конфликтов — администратор бара «Мятный карась» пыталась помешать съёмкам, требуя от журналистов предъявить закон, который разрешал бы проверку кухни. Заведения продолжают работать в Новосибирске и имеют высокую оценку среди гостей.
Гостиница «Петровъ Дворъ».
Эта гостиница также не смогла избежать критики, несмотря на то, что она расположена в живописном здании, сделанном из натурального дерева. Летучая обнаружила проблемы с чистотой в номере и санузле. В ходе проверки также были выявлены неисправные датчики дыма и огнетушители, что стало серьёзным поводом для беспокойства.
В итоге гостиница получила лишь два балла, несмотря на удобство постели и хорошее обслуживание. На данный момент гостиница по адресу Восход, 66а, больше не работает.
С каждым новым выпуском «Ревизорро» зрители всё чаще обращали внимание на состояние ресторанов и гостиниц, а Елена Летучая с каждым разом становилась всё более жесткой в своей критике.
«Уйгурская кухня».
Следующим на очереди в программе «Ревизорро» стал ресторан «Уйгурская кухня», расположенный у ЦУМа. В ходе проверки выяснилось, что в ресторане использовалось мясо не первой свежести.
Ресторан «Уйгурская кухня» в его прежнем виде больше не работает. На его месте открылась шашлычная.
Все эти проверки и выясненные нарушения стали основой для новых обсуждений в социальных сетях, и не только жители Новосибирска, но и другие зрители программы активно комментировали каждый эпизод. Тем временем владельцы ресторанов и гостиниц стали уделять гораздо больше внимания санитарии, безопасности и качеству обслуживания, пытаясь избежать критики со стороны программы и, главное, сохранить свою репутацию.