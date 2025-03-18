Что стало с новосибирскими заведениями, куда нагрянул «Ревизорро»?

Эта гостиница также не смогла избежать критики, несмотря на то, что она расположена в живописном здании, сделанном из натурального дерева. Летучая обнаружила проблемы с чистотой в номере и санузле. В ходе проверки также были выявлены неисправные датчики дыма и огнетушители, что стало серьёзным поводом для беспокойства.