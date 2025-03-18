Историческое здание в Омске сменит собственника

В Омске историческое здание, расположенное по адресу Декабристов, 121, переходит из муниципальной собственности в собственность Омской области. Вопрос будет рассмотрен на заседании комитета Омского горсовета сегодня, 18 марта.
Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения, построенном в 1903 году, — «Учительской семинарии». В настоящее время в здании располагается Омский музыкально-педагогический колледж, которому оно предоставлено в безвозмездное пользование.
Согласно федеральному законодательству, имущество, которое может находиться в собственности субъектов РФ и используется органами госвласти или госучреждениями, подлежит передаче в собственность субъекта РФ. Передаче подлежат здание площадью 1648,2 кв. м и земельный участок площадью 4191 кв. м.