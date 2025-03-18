На кадастровой карте Омской области отметили Северный обход

В Росреестре утвердили земельные участки для строительства Северного обхода Омска.
Новая платная трасса станет связующим звеном между двумя важными маршрутами: Р-402, соединяющей Омск с Тюменью, и Р-254 «Иртыш», проходящей от Челябинска до Новосибирска через Курган, Омск и Новосибирск.
Для удобства передвижения проект включает строительство нескольких развязок, которые обеспечат доступ к Северному обходу с разных направлений: с трассы Тюмень — Омск, Красноярского тракта, трассы Омск — Муромцево — Седельниково, Сыропятского тракта и трассы Омск — Новосибирск.
Общая стоимость проекта составляет 73 миллиарда рублей, при этом более 43% суммы (31 миллиард) будет выделено из федерального бюджета.
Ранее мы сообщали, что по Северному обходу Омска планируется запустить общественный транспорт. Дорогу начнут строить уже в этом году. Мы писали, что разрешения и финансирования на строительство Северного обхода омичи ждали не один год, поскольку он уменьшит экологическую нагрузку на областной центр и выведет транспорт с промзоны.