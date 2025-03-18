На кадастровой карте Омской области отметили Северный обход

Ранее мы сообщали, что по Северному обходу Омска планируется запустить общественный транспорт. Дорогу начнут строить уже в этом году. Мы писали, что разрешения и финансирования на строительство Северного обхода омичи ждали не один год, поскольку он уменьшит экологическую нагрузку на областной центр и выведет транспорт с промзоны.