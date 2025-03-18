Минтранс Новосибирской области начнет проверки такси с апреля 2025 года

С апреля 2025 года Министерство транспорта Новосибирской области начнет контрольные закупки в службах заказа такси. Чиновники будут оформлять заказы и проверять у водителей наличие всех необходимых документов. Об этом сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе Минтранса Новосибирской области.