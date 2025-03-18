Минтранс Новосибирской области начнет проверки такси с апреля 2025 года

С апреля 2025 года Министерство транспорта Новосибирской области начнет контрольные закупки в службах заказа такси. Чиновники будут оформлять заказы и проверять у водителей наличие всех необходимых документов. Об этом сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе Минтранса Новосибирской области.
— Проверочные мероприятия перевозчиков в сфере такси — одна из предложенных мер. Реализация мероприятий будет возможна не раньше второго квартала 2025, — прокомментировали в пресс-службе Минтранса.
Проверочные мероприятия пройдут совместно с полицией и налоговой службой. Водителей проверят на легальность работы, регистрацию в системах Минтранса и наличие страховок. Агрегаторы такси также должны будут подтвердить соблюдение требований законодательства.
Минтранс усиливает контроль за таксомоторными перевозками на фоне роста числа жалоб на нелегальных перевозчиков.