ЦБ ужесточит правила выдачи ипотеки: что изменится с апреля для заемщиков

На начальном этапе эти ограничения будут применяться к наиболее рискованным заёмщикам. Речь идёт о тех, у кого долговые обязательства составляют более 80% от доходов, а первоначальный взнос — менее 20%. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.
Как отмечает консультант по ипотечному кредитованию агентства «ИНКОМ-Недвижимость» Ирина Векшина, процесс получения одобрения на ипотеку станет сложнее, особенно для клиентов с высокой долговой нагрузкой.
Размер лимитов будет зависеть от текущей экономической ситуации, а также от состояния рынка недвижимости и строительной отрасли.
Совет директоров Центробанка будет принимать решения о конкретных параметрах ограничений и сможет в будущем изменять или отменять эти лимиты.
С введением новых правил банки начнут более тщательно отбирать потенциальных заёмщиков с высокой кредитной нагрузкой, пишет портал «Life».
По словам Татьяны Боевой, руководителя отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель», ограничения будут касаться программ ипотеки с первоначальным взносом менее 20% и уровнем долговой нагрузки выше 80%. Такие заёмщики представляют повышенный риск просрочек, что делает их менее надёжными для кредиторов.
Центробанк продолжит ужесточать макропруденциальные меры, уделяя особое внимание заёмщикам с высокой закредитованностью, а также банкам и застройщикам, предлагающим завышенные процентные ставки.
Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский отметил, что новый подход ЦБ направлен на оздоровление рынка и контроль за финансовыми рисками.