Рынок на «Химфармзаводе» в Хабаровске продолжит работу в обновленном формате

По поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука сельскохозяйственный рынок на территории «Химфармзавода» будет реорганизован. Вместо рассадного рынка администрация города организует сезонную сельскохозяйственную ярмарку с едиными и понятными правилами для всех участников. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Практика прошлых лет показала не совсем удачный опыт организации рынка, когда на конкурсной основе распределялись места или осуществлялся отбор предпринимателя в качестве оператора данного рынка, — объяснил мэр города Сергей Кравчук. — В течение двух лет выбранный оператор ничего не предпринял для того, чтобы торговля стала цивилизованной. Поэтому и принято решение: установить единые и понятные правила для всех участников, в качестве оператора ярмарки определить муниципальное учреждение».
На данный момент ведутся работы по изготовлению новых торговых рядов на 90 мест, 20 из которых будут бесплатно предоставлены пенсионерам-садоводам. Также решаются вопросы по обеспечению территории охраной, вывозу мусора и организации санитарной зоны.
Начальник управления инвестиционного развития городской администрации Руслан Горлов отметил, что все желающие смогут продавать свой товар в заявительном порядке.
Подать заявление на участие в ярмарке можно будет со 2 апреля в течение двух недель в «Дирекции по развитию территорий» по адресу: улица Гайдара, 6. Итоги рассмотрения заявок подведут в конце апреля.
Приоритетным направлением ярмарки станет реализация сельскохозяйственной продукции крестьянско-фермерскими и личными подсобными хозяйствами. Также места будут предоставлены предпринимателям и фермерам, работающим под брендом «Сделано в Хабаровском крае».
Сейчас на территории рынка находятся металлические торговые ряды, установленные без законных оснований. Их владелец неизвестен. Администрация опубликовала публичное извещение в газете и на месте, предложив до 15 марта освободить территорию. Так как обратной связи не было, их решено убрать принудительно и сохранены для возможного возврата владельцу.
Новые торговые ряды начнут устанавливать на площадке в конце марта.