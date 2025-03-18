Рынок на «Химфармзаводе» в Хабаровске продолжит работу в обновленном формате

«Практика прошлых лет показала не совсем удачный опыт организации рынка, когда на конкурсной основе распределялись места или осуществлялся отбор предпринимателя в качестве оператора данного рынка, — объяснил мэр города Сергей Кравчук. — В течение двух лет выбранный оператор ничего не предпринял для того, чтобы торговля стала цивилизованной. Поэтому и принято решение: установить единые и понятные правила для всех участников, в качестве оператора ярмарки определить муниципальное учреждение».