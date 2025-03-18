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Доллар обвалился до уровня августа 2023-го

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Белорусский рубль открыл торги во вторник уверенным укрепление к доллару, евро и юаню, свидетельствуют данные валютно-фондовой биржи.

Источник: Sputnik.by

По состоянию на 11:24, «американец» потерял в стоимости почти 2% или чуть больше 6 копеек. На тот момент на бирже за него просили 3,0543 белорусских рубля. Последний раз валюта США столько стоила в августе 2023 года.

С начала 2025-го доллар рухнул на 42 копейки. Еще недавно, в ноября 2024-го, он установил исторический максимум — 3,5951 рубля.

Торги во вторник продолжились обвалом евро на белорусской бирже. Резервная валюта «номер два», по состоянию на 11:14, потеряла в цене 8 копеек. К настоящему момента за нее отдают 3,2905 белорусских рубля. Такие цифры евро последний раз демонстрировал совсем недавно — в конце февраля.

Юань также открыл торги резким спадом. К 11:23 валюта Поднебесной подешевела на 1,59% до отметки 4,2235 белорусских рублей (за 10 «китайцев»).

Российский рубль тем временем седьмой день подряд продолжает рост и поднимается до уровня июня 2024-го. За утро «россиянин» укрепился на 1,47%, а цена одной сотни уже составляет 3,6760 белорусских рублей. С начала года он подорожал почти на 33 копейки.