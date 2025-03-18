Доллар обвалился до уровня августа 2023-го

Российский рубль тем временем седьмой день подряд продолжает рост и поднимается до уровня июня 2024-го. За утро «россиянин» укрепился на 1,47%, а цена одной сотни уже составляет 3,6760 белорусских рублей. С начала года он подорожал почти на 33 копейки.