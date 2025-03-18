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Лукашенко сказал про договоренности с Путиным по газу и нефти

Лукашенко озвучил договоренности по нефти и газу с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 марта, принимая с докладом нового премьер-министра Александра Турчина, сказал про договоренности с президентом России Владимиром Путиным по газу и нефти, пишет БелТА.

Глава государства акцентировал внимание на том, что все вопросы, которые необходимо было, и один на один, и в широком составе, удалось обсудить с Путиным в момент состоявшегося официального визита.

— И по нефти, и по газу были даны президентом России поручения там же, чтобы с этим разобрались, — уточнил Александр Лукашенко.

Кроме того, президент Беларуси уточнил, что президент России сказал ему про разговор с председателем совета директоров компании «Роснефть» Игорем Сечиным, который касался переработки нефти.

— Поэтому в этом направлении надо просто доработать эти вопросы. Выработать формулу ценообразования и так далее, — отметил Лукашенко.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к внутренним войскам МВД Беларуси, напомнив о недопущении дестабилизации.

Кстати, Совет Федерации России одобрил отсрочку на $800 миллионов по выплате кредитов Беларусью до 2036 года.

Ранее экс-глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина рассказала о своих мемуарах: «Это бабочки-однодневки».