Лукашенко сказал про договоренности с Путиным по газу и нефти

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 марта, принимая с докладом нового премьер-министра Александра Турчина, сказал про договоренности с президентом России Владимиром Путиным по газу и нефти, пишет БелТА.
Глава государства акцентировал внимание на том, что все вопросы, которые необходимо было, и один на один, и в широком составе, удалось обсудить с Путиным в момент состоявшегося официального визита.
— И по нефти, и по газу были даны президентом России поручения там же, чтобы с этим разобрались, — уточнил Александр Лукашенко.
Кроме того, президент Беларуси уточнил, что президент России сказал ему про разговор с председателем совета директоров компании «Роснефть» Игорем Сечиным, который касался переработки нефти.
— Поэтому в этом направлении надо просто доработать эти вопросы. Выработать формулу ценообразования и так далее, — отметил Лукашенко.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к внутренним войскам МВД Беларуси, напомнив о недопущении дестабилизации.
Кстати, Совет Федерации России одобрил отсрочку на $800 миллионов по выплате кредитов Беларусью до 2036 года.
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