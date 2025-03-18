На капремонт улицы Орудийной в Калининграде выделили 461,5 млн рублей

Подрядчику предстоит привести порядок дорогу на улице Орудийной от Аэропортной до границ городского округа. Специалисты заменят коммуникации, отремонтируют проезжую часть и тротуары. Там также оборудуют освещение, остановки, заездные карманы, площадки ожидания, павильоны и пешеходные переходы. Финансирование рассчитано до 2026 года.