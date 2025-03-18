На капремонт улицы Орудийной в Калининграде выделили 461,5 млн рублей

На капитальный ремонт улицы Орудийной в Калининграде выделили 461,5 миллиона рублей. Власти готовятся объявить аукцион по выбору подрядчика. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального «Центра торгов».
Подрядчику предстоит привести порядок дорогу на улице Орудийной от Аэропортной до границ городского округа. Специалисты заменят коммуникации, отремонтируют проезжую часть и тротуары. Там также оборудуют освещение, остановки, заездные карманы, площадки ожидания, павильоны и пешеходные переходы. Финансирование рассчитано до 2026 года.
В августе проект капремонта улицы Орудийной в Калининграде прошёл госэкспертизу. Документацию разработала компания «Асгард».
В 2021 году суд обязал мэрию Калининграда провести ремонт улицы и переулка Старокаменного, Орудийной, Сурикова. Прокуратура установила, что там отсутствуют заездные карманы и павильоны остановочных пунктов, местами проезды обустроены из железобетонных плит, дороги имеют выбоины и просадки.