Омич за один раз потратил в Ozon больше двух миллионов рублей

В прошлом году жители Омской области стали значительно активнее заказывать товары через маркетплейсы. По данным пресс-службы Ozon, спрос на товары в денежном выражении увеличился на 70% по сравнению с предыдущим годом.
Основной рост наблюдается в категории бытовой техники, продажи которой увеличились в 2,8 раза. А самой дорогой покупкой 2024 года стал автомобиль китайского производства Omoda C5, который был куплен жителем области за 2,2 миллиона рублей.
Омичи также часто заказывают смартфоны, бытовую технику, комплектующие для кухни и телевизоры.
Ранее портал Om1 Омск сообщал, что самой дорогой покупкой на маркетплейсе Wildberries в Омске в прошлом году также стал автомобиль. Житель города приобрел автомобиль Cherry Tiggo 4 Pro 1.5 MT Action за 1,8 миллиона рублей.