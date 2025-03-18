Хабаровское УФАС запретило рекламу с изображением Иисуса Христа

Согласно Федеральному закону «О рекламе», запрещено использование в рекламе непристойных и оскорбительных образов, а также выражений, касающихся религиозных символов. В связи с выявленным нарушением в Хабаровском УФАС состоялось заседание Экспертного совета, в котором приняли участие 21 специалист, включая юристов, психологов и представителей общественных, религиозных и государственных организаций.