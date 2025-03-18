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Хабаровское УФАС запретило рекламу с изображением Иисуса Христа

Антимонопольная служба признала рекламный контент оскорбительным: в рекламе автозвуковой мастерской увидели оскорбление чувств верующих.

Источник: УФАС по Хабаровскому краю

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Хабаровскому краю запретило рекламу мастерской автозвука «BASS HOUSE 4212», размещённую в интернете. Причиной стало использование изображения Иисуса Христа, что было расценено как оскорбление чувств верующих.

Согласно Федеральному закону «О рекламе», запрещено использование в рекламе непристойных и оскорбительных образов, а также выражений, касающихся религиозных символов. В связи с выявленным нарушением в Хабаровском УФАС состоялось заседание Экспертного совета, в котором приняли участие 21 специалист, включая юристов, психологов и представителей общественных, религиозных и государственных организаций.

Перед экспертами стояла задача определить, содержатся ли в рекламе признаки непристойности или оскорбления. Большинством голосов было признано, что рекламный контент действительно нарушает законодательство, поскольку использует религиозный образ в неприемлемом контексте.

На основании этого решения антимонопольное ведомство вынесло предписание индивидуальному предпринимателю, распространявшему рекламу, о прекращении её использования. В случае невыполнения требований ему грозит административная ответственность.