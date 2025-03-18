«Которая ни предпринимателей, ни потребителей давить не будет». Лукашенко заявил, что формулу справедливого ценообразования выработают к 1 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом нового главу белорусского правительства Александра Турчина 18 марта, заявил о формуле справедливого ценообразования в Беларуси к 1 апреля, пишет БелТА.
— Формула ценообразования. Формула, как мы ее называем, справедливости. Ты оппонировал тогда (речь идет про совещание, состоявшееся 28 февраля. — Ред.), будучи губернатором, — напомнил Александр Лукашенко.
В связи с этим глава государства поинтересовался у нового премьер-министра, как он на это смотрит теперь. Кроме того, президент Беларуси напомнил, что к 1 апреля 2025 года белорусам пообещали выработать указанную формулу, «которая не будет ни предпринимателей давить — производителей, ни потребителей не будет давить».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про договоренности с президентом России Владимиром Путиным по газу и нефти.
Кстати, Лукашенко сказал, какие вопросы нужно решить новому премьеру Турчину.
А еще глава государства обратился к внутренним войскам МВД Беларуси, напомнив о недопущении дестабилизации.