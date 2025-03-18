«Которая ни предпринимателей, ни потребителей давить не будет». Лукашенко заявил, что формулу справедливого ценообразования выработают к 1 апреля

В связи с этим глава государства поинтересовался у нового премьер-министра, как он на это смотрит теперь. Кроме того, президент Беларуси напомнил, что к 1 апреля 2025 года белорусам пообещали выработать указанную формулу, «которая не будет ни предпринимателей давить — производителей, ни потребителей не будет давить».