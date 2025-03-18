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Цены на говядину и баранину выросли: в Нацбанке назвали причины удорожания мяса

Насколько выросли цены на различные продукты питания по итогам февраля, в материале Zakon.kz.

Источник: freepik

В феврале 2025 года годовая инфляция значительно ускорилась — до 9,4%. При этом ускорение годовых темпов роста цен наблюдается во всех компонентах инфляции, говорится в публикации Нацбанка РК.

В частности, годовой темп роста цен на продовольственные товары ускорился до 6,5% (против 5,8% в январе 2025 года).

Наибольший рост цен был отмечен на мясо, овощи, масла и жиры, а также сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия. В то же время произошло замедление годовых темпов роста цен на хлебобулочные изделия, крупы, молочные продукты, а также годовая дефляция на яйца имели дезинфляционное влияние. Национальный банк.

При этом в феврале 2025 года цены на мясо выросли на 2,1% и внесли наибольший вклад в продовольственную инфляцию ввиду значительного веса данной категории в потребительской корзине.

Существенный рост цен на говядину (3,7%) и баранину (2,3%) обусловлен повышением цен сельхозпроизводителей. По данным БНС АСПиР, объем реализации говядины и баранины на внутреннем рынке в 2024 году оказался ниже по сравнению с 2023 годом. Национальный банк РК.

Рост цен на овощи также продолжает вносить значительный вклад в месячную продовольственную инфляцию, несмотря на замедление по сравнению с предыдущими месяцами. В феврале 2025 года цены на овощи выросли на 5,6% (в январе 6,1%). В частности, зафиксирован рост цен на огурцы, белокочанную капусту, помидоры, цветную капусту.

В Нацбанке подчеркнули, что рост цен на овощи обусловлен сезонным фактором. При этом с учетом исключения сезонности в феврале 2025 года наблюдается месячная дефляция овощей.

Дополнительное давление на месячную продовольственную инфляцию продолжает оказывать рост цен на масла и жиры, которые в феврале 2025 года подорожали на 1,2%. В частности, продолжается существенное удорожание подсолнечного масла — рост на 3%. Основной причиной удорожания растительного масла выступил рост цен производителей в обрабатывающей промышленности на фоне подорожания семян подсолнечника.

Национальный банк РК

Также продемонстрировали рост в феврале 2025 года цены на кофе, чай и какао (2,1%). В структуре данной категории наиболее существенно выросли цены на какао (4,5%) в условиях высоких мировых цен на какао-бобы. Кроме этого, высокие цены на импортное сырье привели к значительному росту цен производителей какао и шоколада в обрабатывающей промышленности. Рост цен на сырье также привел к подорожанию шоколада (4,5%).