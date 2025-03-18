Цены на говядину и баранину выросли: в Нацбанке назвали причины удорожания мяса

Также продемонстрировали рост в феврале 2025 года цены на кофе, чай и какао (2,1%). В структуре данной категории наиболее существенно выросли цены на какао (4,5%) в условиях высоких мировых цен на какао-бобы. Кроме этого, высокие цены на импортное сырье привели к значительному росту цен производителей какао и шоколада в обрабатывающей промышленности. Рост цен на сырье также привел к подорожанию шоколада (4,5%).